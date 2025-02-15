الولايات المتحدة تؤكد دعمها لصربيا في سعيها إلى تحقيق التكامل الأوروبي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، دعمها لدولة صربيا في سعيها إلى تحقيق التكامل الأوروبي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ذلك التأكيد جاء خلال رسالة تهنئة إلى صربيا بمناسبة احتفالها باليوم الوطني الصربي، منوهة بأن العام الجاري يقدم إمكانات جديدة لتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين الأمريكي والصربي وتحقيق المزيد من الأمن والازدهار للبلدين.



وأكدت الوزارة استمرار الدعم الأمريكي لصربيا في سعيها إلى تحقيق التكامل الأوروبي والأمن والاستقلال على المدى الطويل لإمداداتها ومواردها من الطاقة، بالإضافة إلى التعاون لتطوير فرص استثمارية جديدة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا وزيادة استقرار غرب البلقان.



كما عبرت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى استمرار التعاون والشراكة مع صربيا في مجالات متعددة من بينها التجارة والدفاع، وكذلك السلام والأمن على المستوى الإقليمي.