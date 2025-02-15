لبنان: اعتصام على طريق المطار استنكاراً للتدخل الإسرائيلي بدعوة من حزب الله

اعتصم عدد من المواطنين على طريق المطار القديم في لبنان بدعوة من حزب الله اللبناني استنكاراً "للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية".

وتوافد المواطنون من الرجال والنساء والأطفال اليوم السبت إلى جسر الكوكودي عند طريق المطار القديم تلبية لدعوة حزب الله لاعتصام سلمي، حاملين أعلام حزب الله والأعلام اللبنانية وصور الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.

وهتف المعتصمون "هيهات منا الذلة" و"يا الله ويا كريم احفظ لنا الشيخ نعيم" و "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"و "باقون على خط المقاومة". وأعلنوا أنهم ليسوا ضد الجيش اللبناني أو ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وتخلل الاعتصام مرور آلية تابعة لليونيفيل وأفسح المتظاهرون لها المجال للمرور.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي في كلمة له خلال الاعتصام على طريق المطار إن "المقاومة لن تخضع ونحن مستمرون في متابعة انسحاب العدو من القرى في الجنوب ولن نقبل بأي موقف رسمي لبناني ودولي وإقليمي بأن يمدّد لهذا العدوان".

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عن سقوط إصابات وحالات إغماء بين المواطنين المعتصمين على طريق المطار نتيجة إلقاء الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع عليهم .

وانتهى الاعتصام بعد ساعة من بدئه.

وكان حزب الله قد دعا إلى اعتصام شعبي عصر اليوم السبت على طريق المطار القديم "استنكاراً للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية".