أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا قويًا بشأن القرارات التحكيمية التي تشهدها مباريات فريقه في مسابقة الدوري، وذلك بعد التعادل مع الرياض.

وتعادل نادي الهلال مع ضيفه الرياض بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاء في بيان رسمي من الهلال السعودي: "أبدى النادي استغرابه من الحالات التحكيمية المربية التي تشهدها مباريات الفريق الأول في منافسات الدوري رغم وجود أحدث التقنيات المساعدة لاتخاذ القرارات العادلة".

وأوضح الهلال أن آخر تلك الحالات جاءت في مباراة الفريق أمام الرياض، مُشيرًا إلى أنه تم إغفال احتساب ركلتي جزاء، أوضحت لقطات "VAR" صحتهما من اتجاهات متعددة، مُشيرًا إلى أن ذلك امتدادًا لحالات تحكيمية يسودها التعنت بعدم الرغبة في العودة لتقنية "VAR" أو عدم احتسابها رغم وضوح الحالة.

وأضاف البيان: "أوضح النادي أن موقفه ثابت تجاه أهمية استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية لقيادة مباريات الفريق، شريطة أن يكونوا من حكام النخبة المعروفين في الدوريات العالمية الكبرى، متمنيا ألا يتم معاقبة الفريق باستقطاب طواقم مغمورة، لرفضه لمطالبات مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة السعودي التي كررها لمسؤولي النادي بالعودة إلى الحكام السعوديين".

وأكد الهلال على سعيه نحو الاستمرار في المنافسة بعزم وجد، في حق متاح لجميع الأندية المشاركة في الدوري، متمنيًا ألا يكون الوضع الحالي هو نتاج التصريحات الإعلامية السابقة لمايكل إيمينالو، المدير التنفيذي الرابطة دوري المحترفين السعودي التي عبر فيها عن تمنياته بأن يواجه الهلال التحديات، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمسؤول المفترض منه الحياد تجاه جميع فرق الدوري.