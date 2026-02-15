تطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن إلزام كل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بالتسجيل الفوري بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات مع إيلاء أهمية قصوى للوحدات الصحية المرشحة للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشديد الرقابة على القطاع الخاص والتنسيق الكامل مع إدارة العلاج الحر لشن حملات تفتيشية أسبوعية للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بعقود التخلص من النفايات وسداد المديونيات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير الملتزمة.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الإشراف على منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وقال، إن المديرية تضع ملف النفايات الطبية على رأس أولوياتها لضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي أو مخاطر صحية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الرقابة والتحول الرقمي للمنظومة، من خلال دعم المحارق بالكوادر الفنية وتعزيز القوى البشرية بمحرقتي "الخارجة" و"ذخيرة"، مع التوجيه بتكثيف العمل خلال أيام العطلات الرسمية لمنع أي تكدس للنفايات داخل غرف التجميع بمستشفى الداخلة العام، ورفع كفاءة الأسطول والصيانة، وتجديد التعاقد مع الشركات المتخصصة لصيانة المحارق بصفة دورية، وتعيين مشرفين فنيين لمتابعة صيانة سيارات نقل النفايات بجراجات الداخلة والخارجة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وأشار صبحى، إلى إقرار آلية مستمرة لسداد المستحقات الحكومية، لتنظيم العمل بشكل أكثر دقة، مؤكداً أنه لاتتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية، وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما يخدم رؤية الدولة المصرية 2030 في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة.