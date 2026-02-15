اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، إطلاق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية، على هامش مشاركة الاتحاد وأعضائه في الدورة الأولى من معرض دمشق للكتاب، المقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 5 إلى 16 فبراير 2026.

وأوضح اتحاد الناشرين العرب، في بيان رسمي صادر عنه، أن المبادرة تستهدف إهداء عدد من الإصدارات الجديدة من قبل دور النشر العربية المشاركة في المعرض، دعمًا لمكتبات وزارة الثقافة السورية، وبما يسهم في تعزيز حضور الكتاب وإثراء المحتوى الثقافي المتاح للقراء في سورية.

وأشار الاتحاد، إلى أن المبادرة تأتي في إطار أهدافه الرامية إلى تشجيع القراءة بوصفها حاجة ثقافية ضرورية، وتنمية الوعي الثقافي لدى القراء العرب، والتأكيد على دور النشر في دعم الثقافة العربية والحفاظ على الهوية الثقافية المشتركة.

ودعا اتحاد الناشرين العرب، الزملاء الناشرين المشاركين في معرض دمشق الدولي للكتاب إلى التفاعل مع المبادرة والمساهمة فيها قبل ختام فعاليات المعرض، بما يعكس روح التضامن الثقافي العربي ويؤكد التزام الناشرين بدورهم المعرفي والمجتمعي.

وأكد رئيس الاتحاد، محمد رشاد، أن هذه المبادرة تمثل رسالة دعم واضحة للثقافة السورية، وخطوة عملية لتعزيز التعاون الثقافي العربي في مرحلة تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الكتاب بوصفه ركيزة أساسية لبناء الوعي.