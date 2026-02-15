الصحة تنفي تقليل دعم أكياس الدم: الدعم تضاعف 4 مرات لزيادة الأمان

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على ارتفاع أسعار أكياس الدم في المستشفيات بـ60 جنيهًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، مساء السبت: "الدم في مصر لا يباع.. وهذا ليس ثمن كيس الدم، هذا ثمن الأمان الذي تضمن به الدولة إن الدم اللي بيتم استخدامه أمن للاستخدام".

وأضاف أن التأكد من أمان أكياس الدم، يتم من خلال اختبارات الأمان الحيوي للكشف عن الفيروسات، مثل الفيروسات الكبدية بنوعيها، بجانب اختبارات التوافق وفصيلة الدم وغيرها، بالإضافة لأكياس حفظ الدماء (قربة الدم).

ولفت إلى أن تكلفة هذه الاختبارات بالإضافة لقربة الدم تصل لـ1500 جنيه للتر، مؤكدًا أن الدماء سلعة غير قابلة للبيع.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تطبق على المستشفيات الحكومية والتي تغطي هذه التكاليف عبر منظومة التأمين الصحي أو من خلال العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن قيمة الكيس ارتفعت من 250 جنيهًا إلى 310 جنيهات، قائلًا: «هذا الأمر ليس له علاقة بالمواطن.. أنا كدولة اللي بدفع لبنك الدم القومي من العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي هذا الرقم».

ونفى قيام الدولة بتقليل الدعم لأكياس الدم، موضحًا أن تكلفة كيس الدم بلغت 638 جنيهًا على بنوك الدم القومية، في فترة دفع المستشفى لـ250 جنيهًا، فيما تتحمل الدولة الفارق، في حين ارتفعت هذه التكلفة حاليًا لـ1500 جنيه، تتحمل المستشفى منها 310 حنيهات، مؤكدًا: "دعم الدولة زاد لضمان أمان أكياس الدم بما يقارب 4 أضعاف".

وأوضح أن المواطن الذي يُعالج على نفقة الدولة أو من خلال منظومة التأمين الصحي، غير متأثر بهذه الزيادة، لافتًا إلى أنه يتوجه لبنك الدم بطلبٍ من المستشفى التي تتحمل تكلفة كيس الدم، في حين يتحّمل غير المتمتعين بهما قيمة كيس الدم الجديدة والمقدرة بـ310 جنيهات.

وتطرق إلى تأثير هذه المنظومة في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن أسعارها مختلفة عن الحكومية لاختلاف نسبة الدعم الذي تقدّمه الدولة لكليهما.

وشدد على أن لجميع المواطنين الحق في التوجّه لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، والحصول على أكياس الدم من خلالها، لافتًا إلى أنه في حالة الحصول عليه من المستشفى الخاص، يتحمّل المواطن سعره داخلها والذي يقدّر بـ970 جنيهًا بعد الدعم الحكومي.

وذكر أن للمواطنين الحق في التقدم بشكوى لإدارة العلاج الحر، إذا رفع المستشفى الخاص سعر كيس الدم بشكل مبالغ به، مضيفًا: "لا يتم التربح من الدم".