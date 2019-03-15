ترامب يعلن أنه سيلجأ الى الفيتو ردا على رفض التمويل الطارىء للجدار

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رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، واكتفى عبر تويتر بكتابة كلمة "فيتو".

وكان ترامب قد أعلن مسبقا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته. والنتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.

وايد 59 عضوا في مجلس الشيوخ قرارا ديموقراطيا سبق ان اقره مجلس النواب يعلن أن "حال الطوارىء الوطنية التي اعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 تعتبر لاغية".

ويمارس ترامب منذ أيام ضغوطا على اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتفادي هذا الفشل.

وكان غرد صباحا على تويتر أن "الحدود الجنوبية هي كابوس انساني وعلى صعيد الامن القومي".

وحاول ترامب ايضا تبرير دستورية قراره بإعلان حال الطوارىء لتأمين حصوله على نحو ثمانية مليارات دولار لبناء الجدار.

وصرح للصحافيين قبيل تصويت مجلس الشيوخ أن "الخبراء القانونيين يقولون أن هذا الأمر دستوري تماما".