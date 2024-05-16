أمريكا تصنف الماريجوانا كمخدر أقل خطورة

صنفت الحكومة الأمريكية الماريجوانا، اليوم الخميس، كمخدر أقل خطورة، مما يعني أنه ليس من المرجح أن يزج بمتعاطي المادة أو من يحوزونها في السجن.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تأثرت حياة عدد كبير للغاية من الناس بسبب نهجنا الفاشل إزاء الماريجوانا".

وأضاف: "لذلك تتخذ وزارة العدل اليوم الخطوة التالية في إعادة تصنيف الماريجوانا، من جدول المخدرات الأول إلى الثالث بموجب القانون الاتحادي".

ويتم تصنيف المخدرات بالولايات المتحدة في خمس فئات. وحتى الآن يتم تصنيف الماريجوانا أو القنب ضمن الفئة الأولى، ولذلك تقع ضمن الفئة، الأشد صرامة، مع مواد مخدرة أخرى مثل الهيروين وعقار الهلوسة "إل إس دي".

وتقر خطوة إعادة التصنيف بالاستخدام الطبي للقنب، دون تقنين المخدر للاستخدام الشخصي على مستوى البلاد.