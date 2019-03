لاعب نيوزلندي مسلم يسجل فيديو مؤثر: «إن شاء الله ضحايا الحادث الإرهابي في الجنة»

نشر لاعب الريجبي النيوزلندي المسلم، سوني ويليامز، مقطع فيديو مؤثر على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تحدث فيه عن الهجوم الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش بنيوزلندا.

وقال «ويليامز» في الفيديو: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعرب عن تضامني مع الضحايا في حادث المسجد، وإن شاء الله سيكونون في الجنة.. أشعر بالأسف الشديد أن مثل هذا يمكن أن يحصل في نيوزلندا».

وذكرت قنوات «سي إن إن» الأمريكية أن مقطع الفيديو نال أكثر من 50 ألف تفاعل على حساب ويليامز الذي يتابعه 815 ألفا، بعد نحو 8 ساعات على نشره للمقطع.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن، في خطابها اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

ويُذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 شخصا على الأقل، و50 مصابًا، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.





My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️😢 pic.twitter.com/7PX9wc56b8