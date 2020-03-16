صربيا تأمر بإغلاق المدارس والحضانات بسبب كورونا اعتبارا من الإثنين

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أعلنت الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن بلاده ستغلق المدارس وحضانات الأطفال اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف فوتشيتش أنه سيتم إصدار أوامر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما بالبقاء في منازلهم.