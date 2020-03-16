صربيا تأمر بإغلاق المدارس والحضانات بسبب كورونا اعتبارا من الإثنين

الأكثر قراءة
بسبب عكارة النيل.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 6 ساعات
رئيس الزمالك يكشف شرط فرجاني للرحيل
غلق مدرستين بالدقهلية وعزل الطلاب والمدرسين بعد إصابة تلميذين بكورونا
النيابة الإدارية تقرر تخفيض قوة العمل للنصف لمدة 15 يوما لمواجهة كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن بلاده ستغلق المدارس وحضانات الأطفال اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب فيروس كورونا.
وأضاف فوتشيتش أنه سيتم إصدار أوامر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما بالبقاء في منازلهم.