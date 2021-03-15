أستراليا : تراجع التأييد لحكومة موريسون في أحدث استطلاع للرأي

حقق حزب العمال الأسترالي المعارض تقدما واقترب من مستوى تأييد الحزب الحاكم، وفقا لآخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذا أستراليان".

وتراجع الدعم لحكومة الحزب الليبرالي الوطني الحالية بقيادة رئيس الوزراء سكوت مويسون بمقدار 3 نقاط إلى 39 % منذ الاستطلاع السابق وسط مزاعم اغتصاب رفضها النائب العام ومزاعم منفصلة بالاعتدء الجنسي من جانب موظفة حكومية سابقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

زادت الأصوات الأولية لحزب العمال المعارضين بمقدار نقطتين لتصل نسبتها إلى إلى 39٪ ، وهي المرة الأولى منذ انتخابات 2019 التى يتساوى فيها الحزبان .

وانخفض معدل تأييد رئيس الوزراء موريسون الصافي إلى أكثر من 28 % كزعيم مفضل، على الرغم من أنه ظل متقدمًا على زعيم المعارضة أنتوني ألبانيز بأكثر من 1 % .