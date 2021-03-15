عقد أولى تجارب الاختبارات الإلكترونية في 3 كليات بجامعة حلوان

• ترتيب متغاير في الأسئلة لمنع الغش ورقم جلوس الطالب علامة مائية على شاشة الكمبيوتر لمنع تصوير الامتحان وتداوله

عقد المجلس الأعلى للجامعات، التجربة الأولى للامتحانات الإلكترونية من بنوك الأسئلة القومية بجامعة حلوان في كليات الطب والصيدلة والتمريض، حيث تم إعداد اختبار تجريبى على بنك الأسئلة القومي، وتمت التجربة على عدد من الممتحنين من غير الطلاب، تحت إشراف الدكتور محمد خفاجي، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.

واستعرضت الدكتورة سامية علي عبده، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان، أمام الحاضرين، النموذج التشبيهي للاختبارات الإلكترونية وشرح آليات ومراحل دخول الطلاب إلى الامتحان بداية من فتح متصفح الامتحان وإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس وقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان وحتى نهاية وقت الامتحان، حيث شاهد الحاضرون كيفية تعامل الممتحنين مع الأسئلة، حيث تم استعراض الاختيارات المتاحة في النموذج الإلكتروني التي من شأنها تسهيل وحسن أداء الامتحان.

كما استعرض الدكتور طارق الطبيلي، المدير التنفيذي لشركة بنوك الأسئلة، الاختيارات المتاحة للطالب أثناء التعامل مع الأسئلة والآليات المختلفة التي تمنع حدوث حالات الغش مثل تغيير ترتيب الأسئلة والاختيارات في جميع النماذج، ووضع رقم جلوس الطالب كعلامة مائية لنموذج الاختبار لمنع تصوير شاشة الامتحان، وتجنبا لتداولها.

كما انتهت لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات من تفقد وزيارة مراكز التعلم المدمج بالجامعات بجامعات عين شمس والقاهرة، والمنيا، وذلك في إطار تجهيز التقرير السنوي الخاص بمراكز التعلم المدمج بالجامعات في ضوء خطة التحول الرقمي في التعليم العالي.

وتفقدت اللجنة المقررات المنتجة بجامعة المنيا، وتم التأكد من إنتاج جميع المقررات الإلكترونية وأن الجامعة تطبق التعلم المدمج على وجه أكمل، كما زارت اللجنة بزيارة كلية التربية النوعية لمراجعة النواحي التكنولوجية تمهيداً للموافقة على برنامجي تعليم مدمج هما تكنولوجيا التعلم الرقمي، والاقتصاد المنزلي، كما تم مراجعة معامل الحاسب الآلي بالكلية والمعامل الخاصة بتشغيل البرنامجين مثل تصوير الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي وأجهزة العرض وماكينات الخياطة ومعامل التغذية.

وفي جامعة عين شمس، تفقدت لجنة أعمال مراكز الاختبارات الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات قاعات الامتحانات الجديدة بكلية الألسن، والمقرر افتتاحها قريبًا حيث تم تجهيز 3 قاعات بسعة 780 طالبا خلال 22 يومًا، بأحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية، تسمح بإجراء الامتحانات الورقية والإلكترونية الكاملة في آن واحد.

وأكدت عميدة كلية الألسن، الدكتورة سلوى رشاد، أن مساحة القاعات تبلغ 2200 متر، بها 4 دورات مياه، وغرف شبكة المعلومات، وأنظمة مراقبة وأنظمة صوت، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق، و780 نقطة رقمية بالمقاعد، وبوابات خروج ضد النيران.

وأضافت أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة، حيث إنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة إلى جانب أنظمة إضاءة ليد طبيعية بطاقة 4000 كلڤن.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس، أنه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي للإمتحانات الإلكترونية على مستوى الجامعات، حيث تتولى وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان إلكترونيا، مضيفًا أنه سيتم تجهيز قاعات امتحانات هجينة للامتحانات العادية والإلكترونية تتسع لـ7 آلاف طالب بالحرم الجامعي تنتهي مطلع العام الجامعي القادم.