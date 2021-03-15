علق كاتب ومؤلف مسلسل «الاختيار 2»، هاني سرحان على عرض البرومو الأول للمسلسل الذي سيعرض خلال رمضان المقبل، قائلا: "مستني ردود الأفعال، وده تحدي كبير بالنسبة لي، خاصة مع نجاح الجزء الأول بشكل غير عادي، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني بنفس النجاح وأكبر إن شاء الله".

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الجزء الثاني يتحدث عن بطولات وتضحيات الشرطة المصرية وحربهم ضد الإرهاب في الفترة مابين 2013-2020 بما يؤرخ لهذه الحقبة، وسنقدم في هذا الجزء بطولات لشخصيات على سبيل المثال الشهيد محمد مبروك.

وأكمل: "اعتمدنا على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية والأحداث الحقيقية، وتقابلت مع أهالي وأسر شهداء ممن يمثلون أبطال القصص والوقائع في المسلسل، ومكثت قبل كتابة الحلقات نحو ثلاثة أشهر في فترة التحضير قبل الكتابة".

وواصل: "في الجزء الثاني نجمع بين فنانين كبار وهما كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وهما من كبار نجوم الوطن العربي، وقد مثل الجمع بينهما في عمل واحد أمر عظيم ومهم بالنسبة لي وهما من أحبا شخصيات ودراما المسلسل وأتوقع أن يعجب الجمهور بأدائهما خاصة أن أحمد مكي لأول مرة يخوض تجربة درامية تحمل في طياتها نوع من الأكشن، وأتوقع أن يتفاجأ به الجمهور، وأحمد مكي ممثل كبير ويقدر يقوم بكافة أشكال الدراما ومن أول يوم اشتغل فيه عمل الشخصية بشكل حلو جدا".

وكشف أنه جرت كتابة السيناريو والأحداث الخاصة بحلقات الاختيار 2 قبل اختيار النجوم، قائلا: "اختيار الأبطال كان منوطا بالمخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي، لكن بيتر كان يفكر بالنجمين منذ البداية".

وعلق على غياب هادي الجيار، بعد وفاته، قائلا: "رحمة الله عليه كان قد أنهى نحو 80% من دوره قبيل وفاته وأجرينا تعديلات بسيطة فقط على دوره حيث أن إنجازه لنسبة 80% ساعدنا في إجراء تغييرات بسيطة في بعض الأحداث اللاحقة".

وحول تأثير إصابة أحمد مكي، بكورونا على سرعة التصوير، قال: "أحمد مكي، تماثل للشفاء ويستكمل الآن التصوير وفترة إصابته لم تؤثر على الأحداث كثيرا خاصة أن العمل الدرامي يحمل تفاصيل وأحداث كثيرة لم يكن مكي من ضمنها وفور تماثله للشفاء عاد لاستكمال التصوير مجددا".

وحول الأدوار النسائية، قال: "لها دور ومساحة كبير والجزء الثاني من المسلسل سيقدم مساحة إنسانية واجتماعية كبيرة لزوجات الشهداء ومن ثم الأدوار النسائية لها مساحة أكبر".

كانت شركة سينرجي، أعلنت في وقت سابق عن برومو الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار2"، المقرر عرضه رمضان المقبل سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.