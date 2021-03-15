وزيرة الخزانة الأمريكية: مخاطر التضخم في أمريكا لا تزال محدودة و«يمكن التحكم فيها»

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة مع قيام إدارة الرئيس جو بايدن بضخ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من الوباء في الاقتصاد والاقتراب من العودة إلى التوظيف الكامل.

وقالت يلين في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة " إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد "هل هناك خطر حدوث تضخم؟ أعتقد أن هناك مخاطر محدودة وأعتقد أنه يمكن التحكم فيها. وأوضحت أن بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما انتشرت جائحة كوفيد-19 عبر الولايات المتحدة ستتعافى ، "لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن يلين ، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة: "لا أعتقد أنها مخاطرة كبيرة.. وإذا حدثت، سنراقبها بالتأكيد ولكن لدينا أدوات لمعالجتها. "

ومع تحول الانتباه بعد ذلك إلى تعهدات الرئيس جو بايدن بتعزيز الانفاق على البنية التحتية، قالت يلين "لم نقرر حتى الآن "ما إذا كان سيتم متابعة ضريبة الثروة التي يدعمها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين بقيادة إليزابيث وارين وبيرني ساندرز.

وأضافت يلين إن تعهدات الحملة التي قدمها بايدن، بما في ذلك معدلات ضريبية أعلى على الشركات والأرباح الرأسمالية ومدفوعات الأرباح، "تشبه في تأثيرها ضريبة الثروة".

ووقع بايدن يوم الخميس قانون حزمة الإغاثة من الوباء، الذي يوفر التمويل للتطعيمات وتقديم المساعدة للأسر والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وتصر يلين ومسؤولون آخرون على أن المساعدة - التي تأتي على رأس الإغاثة من الوباء التي أقرها الكونجرس العام الماضي- مطلوبة بشدة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من كوفيد-19، خاصة العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يتم تمثيلهم بشكل كبير في الصناعات الخدمية، على الرغم من علامات الانتعاش.

وفي حين لايزال معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا، خاصة عند إضافة الأشخاص الذين تسربوا من القوى العاملة في العام الماضي ، إلا أن عملية توفير الوظائف قد عادت .