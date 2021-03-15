مسؤول في حزب ميركل: خسائرنا في بداية عام الانتخابات يجب أن تكون جرس استيقاظ



قال مسؤول كبير في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه في الانتخابات الإقليمية بولايتين ألمانيتين أمس الأحد يجب أن تكون بمثابة "جرس استيقاظ" قبل الانتخابات العامة المقررة الخريف المقبل.



وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتجن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، إنه يتعين على الحزب أن يتحد لمواجهة غضب الناخبين من النكسات الوبائية وفضيحة صفقات الكمامات، مضيفا أن حزبه يجب أن يُثبت للجمهور بسرعة وبصورة موثوقة "أن التطعيم والاختبار جزء من استراتيجية الحزب لمكافحة الجائحة".



وانعكس استياء الناخبين في ولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس من الحزب المسيحي الديمقراطي، أمس الأحد خلال الانتخابات الإقليمية، واستفاد من ذلك حزب الخضر في بادن-فورتمبرج والحزب الاشتراكي الديمقراطي في راينلاند-بفالتس.



ويُنظر إلى انتخابات البرلمان المحلي في كلا الولايتين على أنها مقياس للمزاج الوطني قبل انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) المقررة في 26 سبتمبر القادم، والتي سيُجرى على أساسها اختيار خليفة المستشارة أنجيلا ميركل.



وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في أعقاب انتخابات الولايتين إنه يتعين على الحزب "أن يثبت في النهاية أنه قادر على التعامل مع فيروس كورونا".