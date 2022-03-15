إيران: تفكيك شبكة تديرها إسرائيل لتخريب منشأة فوردو النووية

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أعلن جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال أفراد شبكة تديرها إسرائيل كانت تهدف الى تخريب منشأت فوردو النووية قرب العاصمة طهران .

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن الشبكة كانت تحاول تنفيذ مخططها قبل عطلة عيد النوروز الإيراني .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات الأمنية الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وذكرت الدائرة أن "هذه الشبكة كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران".

وتعرض برنامج إيران النووي لعدد من الهجمات على مدار سنوات بما في ذلك إغتيال أحد كبار علمائها النوويين، وانفجار قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وزعمت إيران مؤخرا أن كاميرات المراقبة الدولية في منشأة كرج النووية تعرضت للقرصنة .

ويحمل مسؤولون إيرانيون إسرائيل المسؤولية عن كل هذه الحوادث.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 6 ارهابيين مسلحين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات اغتيال بحق عاملين أجانب في مشاريع إنشاء البنى التحتية بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.