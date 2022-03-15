ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ في ألمانيا بنسبة 5ر4% في العام الماضي، وفقا لأرقام أولية.

بذلك تتأخر ألمانيا لعام آخر في تحقيق هدفها الذي كان يرمي إلى تخفيض هذه الانبعاثات بحلول عام 2020 بنسبة 40% مقارنة بمستوياتها في عام 1990، حسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء من المكتب الاتحادي للبيئة ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ، والتي أشارت إلى أن نسبة الانخفاض في هذه الانبعاثات وصلت إلى 7ر38% مقارنة بمستويات 1990.

ولا تزال هذه الأرقام أولية، ولن تصدر الأرقام النهائية قبل بداية العام المقبل.

وبحسب هذه البيانات، فقد زادت كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري في 2021 بمقدار 33 مليون طن مقارنة بعام 2020. وتجاوزت انبعاثات قطاعي النقل والبناء الكميات السنوية المحددة في القانون الاتحادي لحماية المناخ.

من جانبه، قال رئيس المكتب الاتحادي للبيئة، ديرك ميسنر: "تظهر أرقامنا أنه يجب معالجة أهداف الحكومة الألمانية بأسرع ما يمكن".

وكانت بيانات سابقة للمكتب أفادت بأن جزءا من الانبعاثات المتدنية في عام 2020 يرجع جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع التنقل وحركة الإنتاج.

يذكر أن ألمانيا وضعت لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وهو ما يعني أن على ألمانيا تجنب كل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو إعادة تقييدها.

ويعتزم الائتلاف الحالي توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس على نحو ملحوظ، يأتي ذلك مع ما استجد من ضغوط بسبب تنامي التوتر في العلاقات مع روسيا أهم مورد للغاز لألمانيا.