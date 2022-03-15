أستراليا تسجل 34 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت أستراليا 34 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و656 ألفا و931 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 25 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5616 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الثلاثاء.

ووصل عدد المتعافين منذ بدء الجائحة حتى الآن 3 ملايين و346 ألفا و931 شخصا.

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن 17 أبريل سيكون موعدا لعودة الرحلات البحرية والتعايش مع الفيروس التاجي، بعد أن وصلت مستويات التحصين لأعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابيا على اقتصاد وسياحة البلد.