 أستراليا تسجل 34 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 مارس 2022 10:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

أستراليا تسجل 34 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

كانبرا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 10:05 ص

سجلت أستراليا 34 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و656 ألفا و931 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 25 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5616 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الثلاثاء.

ووصل عدد المتعافين منذ بدء الجائحة حتى الآن 3 ملايين و346 ألفا و931 شخصا.

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن 17 أبريل سيكون موعدا لعودة الرحلات البحرية والتعايش مع الفيروس التاجي، بعد أن وصلت مستويات التحصين لأعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابيا على اقتصاد وسياحة البلد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك