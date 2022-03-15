قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن عدد الضحايا من المدنيين في أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بلغ حتى منتصف ليلة أمس الاثنين 1834 شخصًا، بينهم 691 قتيلًا و1143 مصابًا.

وأشار المكتب الأممي، في آخر إحصاء صدر اليوم الثلاثاء في جنيف، إلى سقوط 173 قتيلًا و578 مصابًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، في حين بلغ عدد القتلى في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة 134 قتيلا و488 جريحًا، أما في الأراضي التي تسيطر عليها الجمهوريات المزعومة، يقول الإحصاء إن عدد القتلى بلغ 39 قتيلًا إضافة إلى 130 جريحًا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، قال إيوان واتسون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة ستعمل اليوم على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مدينة سومي الأوكرانية..مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون مشتركة مع الصليب الأحمر الأوكراني وتتألف من قافلتين مع ما يقرب من 70 حافلة، وإحدى تلك القوافل ستقودها مركبات معلمة.

وفي الوقت الذي أكد فيه واتسون على وجود مركبات غادرت المدينة، فقد نوه إلى أن اللجنة الدولية لم تشارك في عملية الإجلاء تلك، لكنها ستكون سعيدة لو تمكن المدنيون من الوصول إلى ملاذ آمن، كما أنها ترحب بأية فترة راحة للمدنيين من النزاع.

وقال واتسون إن سكان ماريوبول ما زالوا مختنقين داخل المدينة؛ حيث لا يوجد اتفاق محدد لممر آمن للمدنيين خارج المدينة، مضيفًا أن السكان يواجهون خيارات مستحيلة لإطعام أسرهم، ومشددًا على الحاجة إلى اتفاق بين الطرفين لتقديم المساعدة وضمان مرور آمن للراغبين في المغادرة.

ولفت المتحدث إلى وصول 200 طن من الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة إلى أوكرانيا أمس الاثنين، موضحًا أنه سيتم تفريغ هذه المساعدات في فينيتسا، ثم سيتم إرسالها في الأيام المقبلة إلى مدن مثل كييف وخاركيف وسلافيانسك.