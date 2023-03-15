محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب والرياضة ويتفقدان أحد مشروعات الطعام المتنقلة إيجي تراك



استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته لمحافظة الفيوم؛ لحضور احتفالية صندوق تحيا مصر بعنوان "دكان الفرحة" التي ستعقد بجامعة الفيوم.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة الشباب والرياضة، في الارتقاء بالمنشآت الشبابية والأندية الرياضية، وتنفيذ مشروعات للشباب تسهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، فضلاً عن تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

كما تم مناقشة آليات التوسع في تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة، واستعرض وزير الشباب والرياضة إمكانية تنفيذ نموذج فريد من نوعه، لعربات الطعام المتنقلة بمحافظة الفيوم، والتوسع في المشروع بمرور الوقت، معرباً عن تفاؤله بنجاح التجربة في محافظة الفيوم، التي تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار، حيث كانت الفيوم أول نموذج للاستثمار بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى إعلاء قيمة الاستثمار بتلك المنشآت من خلال الإدارة الاقتصادية لها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري للمشروعات وفق اللوائح المنظمة؛ ما يُسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة بجانب تحقيق مستهدفات التطوير.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية الالتزام بالتصميمات والشروط المطلوبة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ومجالس المدن ومديرية الشباب والرياضة، لفحص طلبات الشباب المتقدمين للحصول على هذه المشروعات، وضمان استدامتها.

كما استعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من محاور التنمية والمقومات الطبيعية التى تتميز بها محافظة الفيوم والتي تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية.

عقب اللقاء، تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، أحد نماذج مشروعات الشباب المتنقلة لبيع الطعام بالمحافظة "ايجي تراك"، والذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة، حضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، احتفالية صندوق تحيا مصر "دكان الفرحة" التي ستعقد بجامعة الفيوم.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم بالوزارة.