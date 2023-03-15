هدية تذكارية من رئيس شركة النصر للرئيس السيسي في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

أهدى اللواء دكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية تذكارية وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية.

وتمثلت الهدية التذكارية في نسخة من القرآن الكريم، وذلك خلال الفعاليات المقامة بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة بمدينة العين السخنة.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعيةفي العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصربطاقة 300 ألف طن سنويا.

وتم تنفيذ مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.