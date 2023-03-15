رئيس وزراء السويد: مستعدون للانضمام إلى الناتو بشكل منفصل عن فنلندا

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى برلين، إن بلاده تعتمد بشكل متزايد على قبول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل منفصل بعد فنلندا.

وأضاف كريسترسون ،بعد الاجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس"نحن مستعدون لهذا الوضع أيضا"، مشيرا إلى أنه "ليس سرا" أن السويد تفضل الانضمام بشكل مشترك مع جارتها فنلندا.

وتابع كريسترسون "نؤمن بأننا مستعدون للتصديق، ولكن نحترم أن تركيا فقط يمكن أن تتخذ القرارات التركية"، في إشارة إلى رفض تركيا التصديق على انضمام السويد للحلف بسبب ما تعتبره فشل ستوكهولم في التعامل مع الإرهاب وحزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) المحظور.

وبعد عقود من عدم الانحياز، سعت السويد وفنلندا في العام الماضي إلى الانضمام سريعا إلى حلف الناتو الذي يضم 30 دولة ردا على الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهته، أكد شولتس مجددا رغبة ألمانيا في قبول انضمام البلدين سريعا إلى الحلف.

وأضاف شولتس "ولكن لدينا بالفعل الهدف المتمثل في أن هذا سيتحقق سريعا وأن السويد ستصبح عضوا في حلف الناتو سريعا للغاية.. هذا جيد للسويد، وهذا جيد للناتو ولتحالفنا، الذي أكد مجددا أهميته في الأشهر الماضية".