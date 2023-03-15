تراجع أسعار النفط العالمية لأقل مستوياتها منذ 15 شهرا

استمر تراجع أسعار النفط العالمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية، على خلفية استمرار معاناة الأسواق من تداعيات أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع لأقل من 68 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي لأقل من 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر 2021.

وأضافت بلومبرج أن هذا التراجع يعكس المخاوف المالية الأوسع نطاقا، مع تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي توقع استمرار الإمدادات العالمية أكبر "بدرجة مريحة" من الطلب خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما تزايدت الضغوط الناتجة عن احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية مجددا خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه أشار أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع طفيف في مخزون الخام الأمريكي وهو ما جاء متفقا بدرجة كبيرة مع التوقعات.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 35ر3 دولار إلى 98ر67 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين تراجع خام برنت بمقدار 40ر3 دولار إلى 05ر74 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.