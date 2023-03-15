المفوضية الأوروبية تقدم أول تقييم لاستيفاء أوكرانيا معايير الترشح للاتحاد الأوروبي في مايو

قالت أولجا ستيفانيشينا نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلنطي إن المفوضية الأوروبية ستقدم التقييم الأول المتعلق بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بمعايير الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في مايو المقبل، والتي ستنتهي بموجبها كييف من تنفيذ معظم الشروط المطلوبة.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن ستيفانيشينا قولها إنه من المتوقع أن يتم التقييم الشفوي المؤقت في اجتماع لمجلس الشئون العامة بالاتحاد الأوروبي، مع احتمال عقد محادثات أولية في كييف.

ومُنحت أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وهي الخطوة الأولى نحو العضوية الكاملة، التي لطالما كانت أحد الطموحات الرئيسية لأوكرانيا، وهو ما ينص عليه الدستور الأوكراني.. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الدولة إلى الوفاء بشروط المفوضية الأوروبية بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون وجهود مكافحة الفساد، ثم المضي قدمًا في عملية التفاوض بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان من المتوقع تقديم التقييم الرسمي للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على تقديم تقييم شفهي مؤقت في الربيع القادم لتحديد النقاط الإشكالية.

ولم يخضع التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بهذه الشروط إلا لتقييم الخبراء حتى الآن.. إلا أنه بعد التقييم الشفوي الربيعي المتوقع، ستقدم المفوضية الأوروبية تقييمًا رسميًا في أكتوبر القادم، حيث أوضحت ستيفانيشينا أن أوكرانيا ستنتهي من تنفيذ جميع "معايير المرشح" تقريبًا قبل موعد التقييم.