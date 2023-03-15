تراجع حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي

استمر التراجع الحاد لأسعار النفط لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانهيار مصرف سيليكون فالي بنك "إس.في.بي" لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 9 أسابيع.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 47ر3 دولار أي بنسبة 7ر4% إلى 33ر71 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدر 32ر3 دولار أي بنسبة 1ر4% إلى 45ر77 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

ورغم تعهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان أموال المودعين وتأكيدها أن الأزمة المالية التي فجرها انهيار بنك الاستثمار الأمريكي العملاقة ليمان برازارز في خريف 2008 لن تتكرر، تراجعت أسعار الأسهم في أغلب بورصات العالم لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الخزانة ومؤسسة ضمان الودائع الاتحادية الأمريكية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين في البنكين بما في ذلك الودائع التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار.

في الوقت أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي لأعلى مستوياته منذ 5 أشهر، مما يفرض على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خيارات صعبة لكبح التضخم المرتفع من ناحية واحتواء الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي الأمريكي بسبب انهيار مصرف سيليكون فالي بنك (إس.في.بي) من ناحية أخرى.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا من الغذاء والطاقة بلغ 5ر0% شهريا و5ر5% سنويا، في حين بلغ معدل التضخم العام 4ر0% شهريا و6% سنويا، مقابل 4ر6% خلال الشهر السابق..

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يومي21 و22 مارس الحالي، واجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي يوم 23 مارس الحالي.