الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة مع قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، الفريق أول رودزاني مافوانيا، حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم /الثلاثاء/ بمقر رئاسة الأركان الجزائرية، لقائد قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن هذه الزيارة تجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلدين للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه يتعين إدراج هذا التعاون في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه، من طرف الجيشين.

وأضاف البيان أن الفريق أول شنقريحة شدد على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين على صعيد توحيد جهودهما للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى القارة الأفريقية.

من جهته، أكد الفريق أول الجنوب أفريقي رودزاني مافوانيا تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.