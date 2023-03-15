محافظ الدقهلية يلتقي المعلمين المقبولين في مسابقة «30 ألف معلم»

التقى محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم الأربعاء، المعلمين المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم "30 ألف معلم"، من أبناء الدقهلية خلال فترة تدريبهم قبل مباشرة مهام عملهم في المدارس، وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وقال المحافظ إن الدولة أتاحت للمعلمين حقبة تدريبية على أعلى مستوى، ليكون لديهم دراية بمهام عملهم الوظيفية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الفنية في العملية التعليمية.

وأضاف: "عليكم دور ومسئولية كبيرة ورسالة سامية تجاه الطلاب يجب أن تؤدوها على أكمل وجه بكل أمانة وصدق".

وأكد المحافظ أن المعلم هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشئ وغرس القيم والأخلاق الحميدة بداخلهم، مشيرا إلى أن المعلم يقع على عاتقه المسئولية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للتلاميذ والطلاب على تحصيل العلم والمعرفة.

وأردف أن الأمم والشعوب لا تبني إلا بالتعليم ولا تعليم بدون معلم ولا معلم بدون علم وقيم وأخلاق وأمانة في تأدية مهام عمله، فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء في شتى المجالات.

وأوضح وكيل التعليم أن عدد المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالدقهلية، 1511 معلما ومعلمة رياض أطفال ومعلم صفوف أولى، مشيرا إلى أنه يتم تدريب المعلمين لمدة 4 أيام بمعرفة مديرية التربية التعليم خلال الفترة من 13 مارس حتي 16 مارس، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من هذا التدريب سيتم عقد دورة تدريبية مشتركة مع سلاح الدفاع الشعبي والعسكري التابع لوزارة الدفاع لمدة 15 يوما.