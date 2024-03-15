روسيا تعيد لأوكرانيا جثث 100 جندي قتلوا في الحرب

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أنها تسلمت من روسيا جثث 100 جندي، قتلوا في الحرب.



وقال مركز التنسيق الأوكراني لشؤون أسرى الحرب على تطبيق تليجرام إنه بعد التعرف على الجثث، سيتم تسليمها إلى أقاربها.



وتوسطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في عملية التسليم. ولم يتضح ما إذا كانت روسيا قد تسلمت جثث الجنود، الذين قتلوا في الحرب أم لا.



وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن حوالي 31 ألف جندي، قتلوا منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، في فبراير 2022، بينما تشير تقديرات أخرى من الخارج إلى أن الخسائر الأوكرانية أكبر بكثير.



ولم تقدم موسكو حصيلة قتلى، متعلقة بالحرب، التي شنتها عام 2022.



كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، قد صرح أمس إن الاستخبارات الغربية تقدر عدد الجنود الروس الذين قتلوا أو أصيبوا في حرب أوكرانيا بما يربو على 350 ألفا.



ولم يتسن التحقق من ذلك من مصدر مستقل.