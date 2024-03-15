محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال رصف طريق أبو بدوي - عزبة نيل بطول 3200 متر ببيلا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق "أبو بدوي - عزبة نيل" بطول 3200 متر وعرض 5.5 متر، بمركز بيلا، تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف المهندس عماد عثمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع جميع القطاعات الأخرى.

وأوضح الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الرابط بين قريتي حاذق وأبو بدوي وعزبة أبو أرز، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وبدء أعمال الرصف بطريق قرية أبو بدوى وعزبة نيل، لخدمة أهالي مركز بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لهم، وضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا.