 شيرين رضا تكشف سبب عدم حضورها خطوبة ابنتها نور: تتجوز ولا لأ ده قرار يرجع لها - بوابة الشروق
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شيرين رضا تكشف سبب عدم حضورها خطوبة ابنتها نور: تتجوز ولا لأ ده قرار يرجع لها

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 8:16 م

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن سبب عدم حضورها وزوجها السابق الفنان عمرو دياب حفل خطوبة ابنتها نور عمرو دياب.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن السبب يرجع إلى أن «نور» لم تخطب بالطريقة التقليدية المعروفة في مصر، حيث لم تقم بإقامة حفل خطوبة مع دعوة العائلة والأقارب.

وأوضحت أنها خُطبت بطريقة مختلفة، حيث كانت تقوم بجلسة تصوير وفاجأها خطيبها بطلبها للزواج من خلال تقديم خاتم الخطوبة، جاثيا على ركبته.

وأكدت أنها لم تتدخل في قرار ابنتها فضلا عن أن ابنتها لم تأخذ رأي والديها أيضا، مشيرة إلى أن الجيل الجديد هو من يقرر مصيره بنفسه، مشيرة في الوقت ذاته إلى احترامها رغبة ابنتها في اختيار الطريقة التي تناسبها.

وأعربت عن سعادتها بقرار ابنتها، قائلة: «فرحت، لأن أمنيتي أن تكون سعيدة بالطريقة التي تريدها، وليس بالطريقة التي أريدها، نفسي تعمل اللي عايزاه ، وتتجوز ولا لأ ده قرار يرجعلها ولا أستطيع أن أقرر عنها».

يذكر أن نور عمرو دياب قد أعلنت خطوبتها من شاب بريطاني من أصول إفريقية يدعى كيران في شهر يناير الماضي.

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