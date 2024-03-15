شيرين رضا تكشف أسباب عدم ظهور ابنتها نور مع عمرو دياب

قالت الفنانة شيرين رضا، إن ابنتها نور عمرو دياب تعتمد على نفسها وتتحمل مسئولية نفسها في لندن، موضحة أنها غرست في ابنتها منذ صغرها أن المال ليس كل شيء وأن هناك أشياء أخرى أهم في الحياة.

وردت خلال لقاء مع برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة «النهار» مساء الجمعة، على تساؤل الإعلامية بسمة وهبة «هل يفعل عمرو دياب نفس الشيء مع أولاده الآخرين؟»، قائلة:«لا أعرف، لا أحب أن أقارن ابنتي بأحد ولا هي تقارن نفسها بإخوتها لأنها سعيدة هكذا».

وأرجعت سبب عن عدم ظهور نور مع والدها عمرو دياب في حفلاته، بأن ذلك قد يكون بسبب إقامتها الدائمة في لندن في حين يعيش أولاده في مصر، مضيفة أن ابنتها وزوجها السابق يتواصلان ويتقابلان عندما يسافر الفنان عمرو دياب إلى لندن، لكن ذلك لم يحدث منذ فترة.

وحول سؤال الإعلامية بسمة وهبة عن عدم وجود صور تجمع نور مع والدها، أكدت من جانبها وجود صور لهما معا، لكن نور تفضل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجابت على تساؤل سبب عدم وجود أي صورة شخصية على حساب نور على انستغرام تجمعها بها أو بوالدها الفنان عمرو دياب، قائلة:« لدينا صور مع بعض كثيرة جدًا»، مشيرة إلى أن السبب وراء عدم نشرها هو رغبة نور في الاستقرار بنفسها بعيدًا عن شهرة والديها.

وتابعت: «نور تريد أن تكون هي الشخصية التي يتابعها الناس على حسابها، وليس بسبب عمرو دياب وشيرين رضا».