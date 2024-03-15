افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية لليوم الأول في موسكو

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في العاصمة الروسية موسكو، أولجا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحاً(بالتوقيت المحلي).

وقالت كيريلوفا للصحفيين: "بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الثامنة بمدينة موسكو، وتم افتتاح جميع مراكز الاقتراع اليوم في الوقت المحدد"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

وبحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات، وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة التصويت 70%.

كان تم انتخاب بوتين للرئاسة أربع ولايات، فى عام 2000 و2004 و2012 و2018 وأتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2020 للرئيس بوتين الترشح لولاية جديدة.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين بحسب لجنة الانتخابات المركزية 112 مليون ناخب، وهناك مليونان آخران يعيشون في الخارج.