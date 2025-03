القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو لهجماتها على مواقع الحوثيين

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، مقطع فيديو للضربات التي وجهتها لأهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة في بيان، إنها بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين في جميع أنحاء اليمن.

وأضافت أن هذه الهجمات تأتي لـ«الدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة»، وفق قولها.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and…