القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو لهجماتها على مواقع الحوثيين

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، مقطع فيديو للضربات التي وجهتها لأهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة في بيان، إنها بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين في جميع أنحاء اليمن.

وأضافت أن هذه الهجمات تأتي لـ«الدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة»، وفق قولها.

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة في اليمن، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «قوة مميتة ساحقة» ضد الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على السفن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القصف استهدف بغارات حي الجراف في مديرية شعوب شمال صنعاء.

وأكد شهود عيان أن انفجارات عنيفة هزت صنعاء، وارتفعت أعمدة الدخان من على المواقع المستهدفة بالقرب من مطار صنعاء ومبنى التلفزيون في حي الجراف شمالي غرب صنعاء.

أولى المقاطع للقصف الأمريكي على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء.



pic.twitter.com/JCdi8PvJ81 — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 15, 2025

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قد أعلنت سقوط تسعة قتلى وتسعة جرحى جلهم من المدنيين جراء الضربات الأمريكية، وأشارت إلى أن عدد الضحايا حصيلة أولية وقابل للزيادة.