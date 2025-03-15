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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، الثلاثاء المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إغلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهيئة (رسمية) إعلانها "إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري".

وقالت الهيئة إن إعادة تشغيل المطار يؤكد أنه أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، لافتة إلى "استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي، إلى استخدام المطار بدءا من الثلاثاء.

وأضافت: "بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية"، بحسب موقع وكالة الأناضول التركية.