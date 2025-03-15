 إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء - بوابة الشروق
السبت 15 مارس 2025 8:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء


نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 7:50 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 7:50 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، الثلاثاء المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إغلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهيئة (رسمية) إعلانها "إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري".

وقالت الهيئة إن إعادة تشغيل المطار يؤكد أنه أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، لافتة إلى "استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي، إلى استخدام المطار بدءا من الثلاثاء.

وأضافت: "بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية"، بحسب موقع وكالة الأناضول التركية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك