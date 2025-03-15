طاقم تحكيم مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والهلال السوداني

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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على طاقمي حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حدد كاف طاقم حكام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، بحلول التاسعة مساء يوم 1 أبريل المقبل، بقيادة الموريتاني دحان بيدا.

ويدير هذه المواجهة دحان بيدا ويعاونه الثنائي جيرسون إيمليانو وإيفانيلدو وسيكون الحكم الرابع عبد العزيز بوه.

وغرفة تقنية الفيديو يديرها ليتيسيا فيانا ويعاونه ديانا تشيكوتيشا.

أما مباراة الإياب التي ستقام لي موريتانيا سيديرها كلا من: "بيير أتشو حكم ساحة ويعاونه الثنائي سورو فاتسواني وبوريس مارليس وسيكون تانجي ميبيامي الحكم الرابع، ويدير غرقة تقنية الفيديو الثنائي ماريا ريفيت وكارين أتزامبونج فومو.