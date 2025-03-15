كوبا تعاني من انقطاع للكهرباء يترك الملايين في الظلام

عانت كوبا من انقطاع ضخم للكهرباء مساء الجمعة، مما أثر على العاصمة هافانا وأقاليم البلاد، وترك ملايين المواطنين في الظلام.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في كوبا، إنه في حوالي الساعة الثامنة والربع مساء بالتوقيت المحلي حدث انقطاع في محطة "ديزميرو" الفرعية في ضواحي هافانا وتسبب في "فقدان كبير في توليد الكهرباء في غرب كوبا، وهو ما تسبب في تعطل نظام الكهرباء الوطني".

وقالت الوزارة على حسابها على موقع "اكس" إنها "تعمل على إعادة التيار الكهربائي".

وكانت شوارع هافانا مظلمة وخالية، وكان ضوء يأتي فقط من نوافذ الفنادق التي لديها مولدات. كما تأثرت خدمة الإنترنت.

وذكر أشخاص في أقاليم بعيدة مثل جوانتانامو وأرتميسا وسانتياجو دي كوبا وسانتا كلارا أنهم تعرضوا لإنقطاع التيار الكهربائي.