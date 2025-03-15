تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن أنقرة تراقب عن كثب اتفاقا بين الحكومة السورية ومجموعة كردية مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة، معربا عن قلقه بشأن التهديدات المستقبلية المحتملة لأمن تركيا.

وقال فيدان، خلال مقابلة مع قناة "تي في 100" التركية، إن تركيا أعربت عن مخاوفها للمسئولين السوريين خلال زيارة مفاجئة إلى سوريا أول أمس الخميس.

وتابع "إذا كان هناك اتفاق تم توقيعه بنوايا حسنة، فليكن، ولكن قد تكون هناك بعض المشاكل أو الألغام المزروعة في المستقبل... نحن كتركيا نراقب هذا عن كثب".

وجاء الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحكومة السورية بعد اشتباكات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال فيدان، إن تركيا لا ترى أن الاتفاق يمنح الحكم الذاتي لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا "لا ينبغي أن يشعر أحد أنه أقلية، بل يجب أن يشعر بأنه جزء خاص من ازدهار أكبر من خلال الاستفادة من الفرص المتساوية".