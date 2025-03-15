رئيس الوزراء البريطاني: يتعين على بوتين التوقف عن التلاعب بالسلام

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنَّه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوقُّف عن التلاعب بوقف إطلاق النار والجلوس إلى الطاولة.

وقبل الاجتماع مع قادة العالم، قال ستارمر: «لا يمكننا السماح للرئيس بوتين بالتلاعب باتفاق الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب».

وأضاف أن تجاهل الكرملين التام لاقتراح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار يبرهن فقط أن بوتين ليس جادا بشأن السلام، متابعًا: «إذا حضرت روسيا أخيرا إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان أن يكون سلاما جادا ودائما».

واستكمل: «إذا لم يفعلوا ذلك، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لضمان إنهاء هذه الحرب».

وصرح ستارمر: «رسالتي إلى الكرملين لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا.. اوقف الهجمات الوحشية على أوكرانيا، بشكل نهائي ووافق على وقف إطلاق النار الآن. وحتى ذلك الحين سنواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق السلام».

ويستضيف رئيس الوزراء، اتصالا عبر الفيديو اليوم السبت مع قادة ما يصل إلى 25 دولة، لإنشاء مهمة حفظ سلام أطلق عليها اسم «تحالف الراغبين».

ومن المتوقع أن تشارك الدول الأوروبية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وكندا وأوكرانيا وأستراليا ونيوزيلندا في الاجتماع الافتراضي، الذي سيبحث كيف يمكن لكل دولة أن تساهم في التحالف.