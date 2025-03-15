الجامعة العربية ترحب بإعلان التوصل لاتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، واعتبرت أن ذلك يمثل خطوة ضرورية ومهمة نحو إنهاء النزاع بين البلدين وتحقيق السلام الدائم في منطقة القوقاز.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة دعمها الكامل لهذا الاتفاق الذي يرسي قواعد حل النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أمله في توقيع اتفاق سلام نهائي وشامل لكل القضايا الخلافية بين البلدين، مؤكدا أن الحوار الدبلوماسي هو الحل الوحيد لهذا النزاع الطويل.



وأعلنت أذربيجان وأرمينيا، الخميس الماضي، التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.



وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، في تصريحات للصحفيين، إن "مسار المفاوضات حول نصّ اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز".



وأصدرت وزارة الخارجية الأرمينية بعد ذلك بيانا جاء فيه أن "اتفاق السلام جاهز للتوقيع. جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".

ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 1991، تواجه البلدان في معارك حدودية عدة، وسعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسّط بين الدولتين لفضّ النزاعات.