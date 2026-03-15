باكستان تشن غارات ليلا على قندهار بأفغانستان

أفادت مصادر أمنية بأن الجيش الباكستاني شن غارات جوية ليلا على إقليم قندهار بأفغانستان، استهدفت "مخابئ إرهابية وبنية تحتية عسكرية"، في إطار عملياته المستمرة ضد حركة طالبان الأفغانية، بحسب ما نقلته محطة "باكستان تي في" التلفزيونية الرسمية اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن عملية "غضب الحق" كانت قد بدأت في أواخر فبراير الماضي، بعد قيام حركة طالبان الأفغانية بإطلاق نار غير مبرر، من الجانب الآخر من الحدود.

وذكرت التلفزيون الباكستاني، أن الغارات "استهدفت منشآت تستخدمها حركة طالبان الأفغانية والجماعات التابعة لها، لدعم هجماتها ضد المدنيين الباكستانيين".

ونقلت المحطة الباكستانية عن مصادر أمنية القول: "نجحت القوات المسلحة الباكستانية في استهداف منشآت عسكرية، تشمل مخابئ إرهابية خاصة بحركة طالبان الأفغانية وجماعة فتنة الخوارج (وهو مصطلح تستخدمه الدولة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية المحظورة)".

وأوضحت المحطة، أن القوات المسلحة دمرت "بنية تحتية للدعم التقني ومنشأة لتخزين المعدات في قندهار"، كانت تستخدم "لتسهيل القيام بأنشطة عابرة للحدود"، بحسب المصادر الأمنية.