الصين تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن دورها في فنزويلا

قالت الصين، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدلي بتصريحات" محرضة واستفزازية"، وذلك عقب أن اتهم بكين وموسكو بالعمل على زعزعة الاستقرار في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج القول خلال مؤتمر صحفي أعتيادي اليوم الاثنين " لقد رصدنا اتهامات بومبيو الكاذبة بشأن الصين فيما يتعلق بقضية فنزويلا".

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم بالافتراء على الصين ويدلي بتصريحات استفزازية موضحا" هذا أمر غير مسؤول وغير منطقي، ونحن نعارضه بشدة".

وكان موبيو، قد قال الجمعة الماضية في تشيلي في مستهل جولته بدول أمريكا الجنوبية، إن الصين وروسيا قاما بتعزيز أعمال الفساد بهدف تقويض الديمقراطية في المنطقة. ودلل على تصريحاته بالقروض الصينية التي تم تقديمها لنظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو المحاضر بالمشكلات وسلفه هوجو تشافيز.

ويشار إلى أن فنزويلا تمر بأزمة سياسية حاليا عقب أن دعمت أمريكا زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال لو "موقف الصين بشأن فنزويلا ثابت وواضح: نحن نحافظ على ميثاق الأمم المتحدة والسلام والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن أمريكا تعامل دول أمريكا اللاتينية على أنها الساحة الخلفية لها، موضحا" أثق في أن دول أمريكا اللاتينية يمكنها اتخاذ القرار الصحيح".

وأوضح "ولكن الأكاذيب سوف تظل أكاذيبا، حتى لو تم تكرارها ألف مرة، حان الوقت لكي يتوقف بومبيو".