علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال «ترامب» في تغريدة له، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إنه لمن المروع مشاهدة هذه الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام في باريس».

واقترح «ترامب» أن يتم صب المياه عبر الطائرات، مطالبًا بضرورة التحرك لأجل إخماد الحريق.

واندلع حريق كبير مساء اليوم الاثنين في كاتدرائية "نوتر دام" في باريس، أحد أهم المعالم السياحة في البلاد، وشوهدت ألسنة اللهب من مسافة.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!