البحرين عن حريق كاتدرائية نوتردام: يوم حزين في ذاكرة باريس

علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على اندلاع حريق هائل بكاتدرائية نورتدام في العاصمة الفرنسية باريس، قائلًا إنه يوم حزين في ذاكرة باريس.

وأضاف وزير الخارجية البحريني، في تغريدة عير حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين، «نوتردام تحترق نسأل الله أن يحفظها، مشاعرنا مع الشعب الفرنسي الصديق».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.