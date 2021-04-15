أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، تلقيها بيان من هيئة السكك الحديدية بإغلاق الهيئة ثلاث مزلقانات بمدينة المنيا وذلك في إطار مشروع تحديث نظم الإشارات التي تقوم به الهيئة من محافظة بني سويف وحتى محافظة أسيوط وقامت بالإعلان عن المزلقانات البديلة.

وتضمن البيان أنه سيتم إغلاق مزلقان البرجاية وبني أحمد ودماريس، بحيث يتم غلق مزلقان قرية البرجاية من الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل وحتى التاسعة من صباح يوم 20 من نفس الشهر على أن يكون البديل مزلقان قرية دماريس جهة قبلي ومزلقان قرية زهرة جهة بحري.

كما سيتم إغلاق مزلقان قرية بني أحمد الغربية يوم 20 أبريل الجاري بدءا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم 22 أبريل على أن يكون البديل مزلقان ماقوسة جهة بحري ومزلقان قرية الحواصلية للجهة قبلي.

وإغلاق مزلقان قرية صفط اللبن بدءا من التاسعة من مساء يوم 22 أبريل الجاري وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم 24 أبريل على أن يكون البديل مزلقان أطسا البلد جهة بحري ومزلقان قرية زهرة جهة قبلي.

وأكد البيان أن إغلاق هذه المزلقانات يأتي في ضوء ما تقوم به هيئة السكك الحديدية من أعمال تطوير وتحديث لنظم الإشارات.