الحوثيون يعلنون استهداف جازان السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة والتحالف يعترضها

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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، استهداف مواقع مختلفة في مدينة جازان جنوب غرب السعودية بـ11 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي إن "القوة الصاروخية "تابعة للجماعة" وسلاح الجو المسيّر نفذا عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان، العاصمة الإدارية لمنطقة جازان".

وأشار إلى أن الصواريخ من طراز سعير وبدر "وكانت الإصابة دقيقة ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو".

وأضاف :"تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف تو كي وكانت الإصابة دقيقة".

وأوضح سريع، أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على تصعيد العدوان (عمليات التحالف الداعم للشرعية) واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس بصعدة، شمالي البلاد".

وتوعد المتحدث العسكري للحوثيين "النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على اليمن".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض وتدمير أربع طائرات بدون طيار مفخخة و خمسة صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيا الحوثي من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.