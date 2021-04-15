عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إضرام متظاهرين أمريكيين النار في مبنى الشرطة بمدينة بورتلاند؛ احتجاجا على مقتل الشاب ذو الأصول الإفريقية دونت رايت، بإطلاق ضابط النار عليه في ولاية مينيسوتا، يوم الأحد الماضي.

وتحولت مظاهرات في مدينة بورتلاند الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، من احتجاجات على قتل الشرطة مواطنًا من أصل إفريقي إلى أعمال الشغب؛ حيث أضرم المحتجون النار في مبنى رابطة الشرطة.

واجتمع حوالي 100 متظاهر في شمال بورتلاند، ليلة الثلاثاء، احتجاجا على مقتل «رايت» الذي أُطلق عليه النار بعد إيقاف سيارته؛ بسبب مخالفة مرورية.