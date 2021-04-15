 تطعيم جميع وزراء الحكومة القبرصية بلقاح أسترازينيكا لتهدئة المخاوف - بوابة الشروق
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تطعيم جميع وزراء الحكومة القبرصية بلقاح أسترازينيكا لتهدئة المخاوف

أثينا - د ب أ:
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:55 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:55 م

لتهدئة مخاوف الناس من الآثار الجانبية المحتملة للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، تم تطعيم جميع وزراء الحكومة القبرصية علنا باللقاح المثير للجدل اليوم الخميس.

وبثت وسائل الإعلام مشهد التطعيم مباشرة من مركز تطعيم في عاصمة الجزيرة نيقوسيا.

وقال وزير الصحة كونستانتينوس ايوانو، في التلفزيون الحكومي: "الشيء الحاسم هو التطعيم، وليس اللقاح الذي نحصل عليه".

وحتى الآن، تم تطعيم ما يقل قليلا عن 21% من سكان قبرص بجرعة واحدة من لقاحات كورونا على الأقل. لكن في الأيام الأخيرة، رفض المئات من الأشخاص تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام القبرصية.

وتسمح قبرص بالتطعيم لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، على الرغم من أن أحدث توصيات وكالة الأدوية الأوروبية كانت لاستخدام أسترازينيكا دون أي قيود عمرية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن فوائد الحماية من كورونا تفوق المخاطر المحتملة، في إشارة إلى حالات نادرة من تجلط الدم بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

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