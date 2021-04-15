أبو الغيط يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أربيل الدولي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، مساء أمس، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في ربوع العراق.

وأكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية -في بيان اليوم الخميس- أن استقرار إقليم كردستان هو جزء من استقرار العراق، داعيا للتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وسيادة العراق.

وأضاف المصدر أن الجامعة العربية تدعم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية في سبيل التصدي للإرهاب وفرض القانون، حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره.