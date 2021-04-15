وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري الإدارات الصحية ومشرفي مبادرات الصحة العامة

اجتمع الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مع مديري الإدارات الصحية ومشرفي مبادرات الصحة العامة بالإدارات المختلفة، لمناقشة آلية العمل خلال شهر رمضان.

وشدد عبدالجواد على مواصلة تحقيق المستهدف المطلوب، وزيادة جلسات التثقيف الصحي والوعى الإعلامي، مع تكثيف مرور فرق الإشراف وعمل الزيارات المنزلية والتوعية للمرضى وذويهم، والاستفادة من التواصل في تحقيق أقصى خدمة طبية للمريض.

وأعلن عبد الجواد، استقبال صحة دمياط ما يقرب من 209 آلاف و670 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن، تضمن الكشف وعمل فحوصات طبية، وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.