بايدن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية الشهر المقبل

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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وقال بايدن مؤخرا، إن أهم ما يتصدر أجندة سياسته الخارجية هو التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، التي قام نظامها المارق الشهر الماضي بتجربة صاروخ باليستي قصير المدى.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إنه لم يتم بعد تحديد موعد محدد لاجتماع واشنطن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد زارا سول الشهر الماضي.

وأكد أوستن أن التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية "لم يكن أكثر أهمية أبدا" إلا بسبب "التحديات غير المسبوقة" التي تفرضها الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية والدافع المتزايد للصين لبسط سلطتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيلتقي بايدن غدا الجمعة، مع زعيم حليف آخر للولايات المتحدة في شرق آسيا، وهو رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وسيكون هذا هو أول اجتماع مباشر لبايدن مع زعيم أجنبي كرئيس للولايات المتحدة.